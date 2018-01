Jan 25 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Doubles matches on Wednesday .. Semi-final .. 5-Timea Babos (HUN) and beat 8-Su-Wei Hsieh (TPE) and 6-4 6-2 Kristina Mladenovic (FRA) Shuai Peng (CHN) 2-Ekaterina Makarova (RUS) beat 10-Irina-Camelia Begu 6-4 6-3 and (ROU) and Elena Vesnina (RUS) Monica Niculescu (ROU)