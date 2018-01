Jan 26 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Singles matches on Thursday .. Semi-final .. 1-Simona Halep (ROU) beat 21-Angelique Kerber (GER) 6-3 4-6 9-7 2-Caroline Wozniacki (DEN) beat Elise Mertens (BEL) 6-3 7-6(2)