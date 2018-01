UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Men's Doubles Seeds Progress

Jan 21 (OPTA) - Seeds Progress from the Grand Slam, Australian Open Men's Doubles matches on Saturday Seed Name/ Rslt Opponent Score Round 1 Lukasz Kubot (POL) and Marcelo Melo (BRA) 3rd to play 16-Rajeev Ram (USA) and (start 01:30) Divij Sharan (IND) 2nd won Max Purcell (AUS) and Luke 6-3 7-6(2) Saville (AUS) 1st won Paolo Lorenzi (ITA) and 6-2 6-2 Mischa Zverev (GER) 2 Henri Kontinen (FIN) and John Peers (AUS) 2nd lost Radu Albot (MDA) and Hyeon 6-4 7-6(5) Chung (KOR) 1st won Damir Dzumhur (BIH) and 4-6 6-2 6-2 Dusan Lajovic (SRB) 3 Jean-Julien Rojer (AHO) and Horia Tecau (ROU) 2nd lost Sam Groth (AUS) and Lleyton 7-6 4-6 7-5 Hewitt (AUS) 1st won Guillermo Duran (ARG) and 6-4 6-3 Andres Molteni (ARG) 4 Pierre-Hugues Herbert (FRA) and Nicolas Mahut (FRA) 2nd lost Hans Podlipnik-Castillo 7-6(1) 5-7 7-6(6) (CHI) and Andrei Vasilevski (BLR) 1st won Matthew Ebden (AUS) and John 7-6(4) 7-5 Millman (AUS) 5 Jamie Murray (GBR) and Bruno Soares (BRA) 2nd lost Leander Paes (IND) and Purav 7-6(3) 5-7 7-6(6) Raja (IND) 1st won Frances Tiafoe (USA) and 5-7 6-4 6-4 Donald Young (USA) 6 Bob Bryan (USA) and Mike Bryan (USA) qtr to play 15-Marcin Matkowski (POL) (start 00:00) and Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) 3rd won Jeremy Chardy (FRA) and 6-7(2) 7-6(5) 6-3 Fabrice Martin (FRA) 2nd won Max Mirnyi (BLR) and Philipp 6-7(5) 6-4 6-4 Oswald (AUT) 1st won Marton Fucsovics (HUN) and 5-7 7-5 6-1 Yoshihito Nishioka (JPN) 7 Oliver Marach (AUT) and Mate Pavic (CRO) 3rd to play 10-Rohan Bopanna (IND) and (start 03:30) Edouard Roger-Vasselin (FRA) 2nd won Wesley Koolhof (NED) and 6-7(5) 6-4 6-4 Artem Sitak (NZL) 1st won Federico Delbonis (ARG) and 6-1 6-4 Victor Estrella Burgos (DOM) 8 Raven Klaasen (RSA) and Michael Venus (NZL) 1st lost Scott Lipsky (USA) and David 7-6(14) 7-6(4) Marrero (ESP) 9 Feliciano Lopez (ESP) and Marc Lopez (ESP) 2nd lost Ben McLachlan (JPN) and 4-6 6-3 6-2 Jan-Lennard Struff (GER) 1st won Florin Mergea (ROU) and 6-2 6-4 Nenad Zimonjic (SRB) 10 Rohan Bopanna (IND) and Edouard Roger-Vasselin (FRA) 3rd to play 7-Oliver Marach (AUT) and (start 03:30) Mate Pavic (CRO) 2nd won Leonardo Mayer (ARG) and 6-2 7-6(3) Joao Sousa (POR) 1st won Ryan Harrison (USA) and 6-2 7-6(5) Vasek Pospisil (CAN) 11 Juan Sebastian Cabal (COL) and Robert Farah (COL) qtr to play Sam Groth (AUS) and Lleyton (start 00:00) Hewitt (AUS) 3rd won Leander Paes (IND) and Purav 6-1 6-2 Raja (IND) 2nd won Nikola Mektic (CRO) and 7-6(5) 7-5 Alexander Peya (AUT) 1st won Marc Polmans (AUS) and 7-6(5) 7-6(4) Andrew Whittington (AUS) 12 Pablo Cuevas (URU) and Horacio Zeballos (ARG) 1st lost Jeremy Chardy (FRA) and 6-3 6-7(3) 7-6(5) Fabrice Martin (FRA) 13 Santiago Gonzalez (MEX) and Julio Peralta (CHI) 1st lost Hugo Nys (FRA) and Benoit 6-4 0-6 6-2 Paire (FRA) 14 Ivan Dodig (CRO) and Fernando Verdasco (ESP) 1st lost Steve Johnson (USA) and Sam 6-4 6-3 Querrey (USA) 15 Marcin Matkowski (POL) and Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) qtr to play 6-Bob Bryan (USA) and Mike (start 00:00) Bryan (USA) 3rd won Radu Albot (MDA) and Hyeon Chung (KOR) 2nd won Robert Lindstedt (SWE) and 7-6(4) 6-4 Franko Skugor (CRO) 1st won Marcelo Demoliner (BRA) and 7-6 6-4 Treat Conrad Huey (PHI) 16 Rajeev Ram (USA) and Divij Sharan (IND) 3rd to play 1-Lukasz Kubot (POL) and (start 01:30) Marcelo Melo (BRA) 2nd won Fabio Fognini (ITA) and 4-6 7-6(4) 6-2 Marcel Granollers (ESP) 1st won Marius Copil (ROU) and 7-6(5) 6-4 Viktor Troicki (SRB) (Note : all times are GMT)