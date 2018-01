UPDATE 3-Grand Slam, Australian Open Men's Doubles Final Rounds and Seeds Progress

Jan 25 (OPTA) - Final Rounds and Seeds Progress from the Grand Slam, Australian Open Men's Doubles matches on Wednesday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 11 Juan Sebastian Cabal (COL) and Robert Farah (COL) qtr won Sam Groth (AUS) and Lleyton 6-4 7-5 Hewitt (AUS) 3rd won Leander Paes (IND) and Purav 6-1 6-2 Raja (IND) 2nd won Nikola Mektic (CRO) and 7-6(5) 7-5 Alexander Peya (AUT) 1st won Marc Polmans (AUS) and 7-6(5) 7-6(4) Andrew Whittington (AUS) 6 Bob Bryan (USA) and Mike Bryan (USA) qtr won 15-Marcin Matkowski (POL) 6-1 6-4 and Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) 3rd won Jeremy Chardy (FRA) and 6-7(2) 7-6(5) 6-3 Fabrice Martin (FRA) 2nd won Max Mirnyi (BLR) and Philipp 6-7(5) 6-4 6-4 Oswald (AUT) 1st won Marton Fucsovics (HUN) and 5-7 7-5 6-1 Yoshihito Nishioka (JPN) 7 Oliver Marach (AUT) and Mate Pavic (CRO) qtr won Marcus Daniell (NZL) and 6-4 6-7(10) 7-6(5) Dominic Inglot (GBR) 3rd won 10-Rohan Bopanna (IND) and 6-4 6-7(5) 6-3 Edouard Roger-Vasselin (FRA) 2nd won Wesley Koolhof (NED) and 6-7(5) 6-4 6-4 Artem Sitak (NZL) 1st won Federico Delbonis (ARG) and 6-1 6-4 Victor Estrella Burgos (DOM) - Ben McLachlan (JPN) and Jan-Lennard Struff (GER) qtr won 1-Lukasz Kubot (POL) and 6-4 6-7(4) 7-6(5) Marcelo Melo (BRA) 3rd won Pablo Carreno Busta (ESP) 6-4 7-6(5) and Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 2nd won 9-Feliciano Lopez (ESP) and 4-6 6-3 6-2 Marc Lopez (ESP) 1st won Thanasi Kokkinakis (AUS) and 6-4 6-3 Jordan Thompson (AUS) - Sam Groth (AUS) and Lleyton Hewitt (AUS) qtr lost 11-Juan Sebastian Cabal 6-4 7-5 (COL) and Robert Farah (COL) 3rd won Pablo Andujar (ESP) and 3-3 (Retired) Albert Ramos-Vinolas (ESP) 2nd won 3-Jean-Julien Rojer (AHO) 7-6 4-6 7-5 and Horia Tecau (ROU) 1st won Denis Istomin (UZB) and 6-3 6-3 Mikhail Kukushkin (KAZ) 15 Marcin Matkowski (POL) and Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) qtr lost 6-Bob Bryan (USA) and Mike 6-1 6-4 Bryan (USA) 3rd won Radu Albot (MDA) and Hyeon (Walkover) Chung (KOR) 2nd won Robert Lindstedt (SWE) and 7-6(4) 6-4 Franko Skugor (CRO) 1st won Marcelo Demoliner (BRA) and 7-6 6-4 Treat Conrad Huey (PHI) - Marcus Daniell (NZL) and Dominic Inglot (GBR) qtr lost 7-Oliver Marach (AUT) and 6-4 6-7(10) 7-6(5) Mate Pavic (CRO) 3rd won Hans Podlipnik-Castillo 6-4 6-3 (CHI) and Andrei Vasilevski (BLR) 2nd won Hugo Nys (FRA) and Benoit 6-4 6-2 Paire (FRA) 1st won Adil Shamasdin (CAN) and 6-4 2-6 6-3 Neal Skupski (GBR) 1 Lukasz Kubot (POL) and Marcelo Melo (BRA) qtr lost Ben McLachlan (JPN) and 6-4 6-7(4) 7-6(5) Jan-Lennard Struff (GER) 3rd won 16-Rajeev Ram (USA) and 3-6 7-6(4) 6-4 Divij Sharan (IND) 2nd won Max Purcell (AUS) and Luke 6-3 7-6(2) Saville (AUS) 1st won Paolo Lorenzi (ITA) and 6-2 6-2 Mischa Zverev (GER) ........................................................................... .. Seeds .. 