UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles Final Rounds and Seeds Progress

Jan 27 (OPTA) - Final Rounds and Seeds Progress from the Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles matches on Friday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 6 Andrea Sestini Hlavackova (CZE) and Edouard Roger-Vasselin (FRA) qtr lost 3-Ekaterina Makarova (RUS) 6-2 4-6 1-0(11) and Bruno Soares (BRA) 2nd won Nadiia Kichenok (UKR) and 6-2 7-5 Marcel Granollers (ESP) 1st won Shuai Peng (CHN) and Max 6-4 6-4 Mirnyi (BLR) - Abigail Spears (USA) and Juan Sebastian Cabal (COL) qtr lost 5-Timea Babos (HUN) and 6-4 7-6(5) Rohan Bopanna (IND) 2nd won 4-Kveta Peschke (CZE) and 3-6 6-3 1-0(8) Henri Kontinen (FIN) 1st won Renata Voracova (CZE) and 6-4 6-7(4) 1-0(6) Fabrice Martin (FRA) - Johanna Larsson (SWE) and Matwe Middelkoop (NED) qtr lost 8-Gabriela Dabrowski (CAN) 6-3 7-6(0) and Mate Pavic (CRO) 2nd won 2-Casey Dellacqua (AUS) and 6-3 7-6(5) John Peers (AUS) 1st won Alicja Rosolska (POL) and 6-2 7-5 Santiago Gonzalez (MEX) - Storm Sanders (AUS) and Marc Polmans (AUS) qtr lost Maria Jose Martinez Sanchez 7-5 6-4 (ESP) and Marcelo Demoliner (BRA) 2nd won 1-Latisha Chan (TPE) and 7-6(8) 6-4 Jamie Murray (GBR) 1st won Anna-Lena Groenefeld (GER) 7-5 1-6 1-0(4) and Robert Farah (COL) 5 Timea Babos (HUN) and Rohan Bopanna (IND) semi won Maria Jose Martinez Sanchez 7-5 5-7 1-0(6) (ESP) and Marcelo Demoliner (BRA) qtr won Abigail Spears (USA) and 6-4 7-6(5) Juan Sebastian Cabal (COL) 2nd won Vania King (USA) and Franko 6-4 6-4 Skugor (CRO) 1st won Ellen Perez (AUS) and Andrew 6-2 6-4 Whittington (AUS) 8 Gabriela Dabrowski (CAN) and Mate Pavic (CRO) semi won 3-Ekaterina Makarova (RUS) 6-1 6-4 and Bruno Soares (BRA) qtr won Johanna Larsson (SWE) and 6-3 7-6(0) Matwe Middelkoop (NED) 2nd won Demi Schuurs (NED) and 6-1 6-3 Jean-Julien Rojer (AHO) 1st won Lizette Cabrera (AUS) and 6-3 7-5 Alex Bolt (AUS) - Maria Jose Martinez Sanchez (ESP) and Marcelo Demoliner (BRA) semi lost 5-Timea Babos (HUN) and 7-5 5-7 1-0(6) Rohan Bopanna (IND) qtr won Storm Sanders (AUS) and Marc 7-5 6-4 Polmans (AUS) 2nd won 7-Hao-Ching Chan (TPE) and 6-2 6-1 Michael Venus (NZL) 1st won Nicole Melichar (USA) and 6-2 6-3 Nicholas Monroe (USA) 3 Ekaterina Makarova (RUS) and Bruno Soares (BRA) semi lost 8-Gabriela Dabrowski (CAN) 6-1 6-4 and Mate Pavic (CRO) qtr won 6-Andrea Sestini Hlavackova 6-2 4-6 1-0(11) (CZE) and Edouard Roger-Vasselin (FRA) 2nd won Samantha Stosur (AUS) and 6-7(4) 6-3 1-0(9) Sam Groth (AUS) 1st won Yi-Fan Xu (CHN) and Marcus 6-3 5-7 1-0(2) Daniell (NZL) ........................................................................... .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Latisha Chan (TPE) and Jamie Murray (GBR) 2nd lost Storm Sanders (AUS) and Marc 7-6(8) 6-4 Polmans (AUS) 1st won Andreja Klepac (SLO) and 4-6 7-5 1-0(9) Rajeev Ram (USA) 2 Casey Dellacqua (AUS) and John Peers (AUS) 2nd lost Johanna Larsson (SWE) and 6-3 7-6(5) Matwe Middelkoop (NED) 1st won Arantxa Parra Santonja (ESP) 6-4 6-4 and Marc Lopez (ESP) 3 Ekaterina Makarova (RUS) and Bruno Soares (BRA) semi lost 8-Gabriela Dabrowski (CAN) 6-1 6-4 and Mate Pavic (CRO) qtr won 6-Andrea Sestini Hlavackova 6-2 4-6 1-0(11) (CZE) and Edouard Roger-Vasselin (FRA) 2nd won Samantha Stosur (AUS) and 6-7(4) 6-3 1-0(9) Sam Groth (AUS) 1st won Yi-Fan Xu (CHN) and Marcus 6-3 5-7 1-0(2) Daniell (NZL) 4 Kveta Peschke (CZE) and Henri Kontinen (FIN) 2nd lost Abigail Spears (USA) and 3-6 6-3 1-0(8) Juan Sebastian Cabal (COL) 1st won Zoe Hives (AUS) and Bradley 6-4 6-1 Mousley (AUS) 5 Timea Babos (HUN) and Rohan Bopanna (IND) final to play 8-Gabriela Dabrowski (CAN) (start 05:00) and Mate Pavic (CRO) semi won Maria Jose Martinez Sanchez 7-5 5-7 1-0(6) (ESP) and Marcelo Demoliner (BRA) qtr won Abigail Spears (USA) and 6-4 7-6(5) Juan Sebastian Cabal (COL) 2nd won Vania King (USA) and Franko 6-4 6-4 Skugor (CRO) 1st won Ellen Perez (AUS) and Andrew 6-2 6-4 Whittington (AUS) 6 Andrea Sestini Hlavackova (CZE) and Edouard Roger-Vasselin (FRA) qtr lost 3-Ekaterina Makarova (RUS) 6-2 4-6 1-0(11) and Bruno Soares (BRA) 2nd won Nadiia Kichenok (UKR) and 6-2 7-5 Marcel Granollers (ESP) 1st won Shuai Peng (CHN) and Max 6-4 6-4 Mirnyi (BLR) 7 Hao-Ching Chan (TPE) and Michael Venus (NZL) 2nd lost Maria Jose Martinez Sanchez 6-2 6-1 (ESP) and Marcelo Demoliner (BRA) 1st won Zhaoxuan Yang (CHN) and 6-3 6-4 Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) 8 Gabriela Dabrowski (CAN) and Mate Pavic (CRO) final to play 5-Timea Babos (HUN) and (start 05:00) Rohan Bopanna (IND) semi won 3-Ekaterina Makarova (RUS) 6-1 6-4 and Bruno Soares (BRA) qtr won Johanna Larsson (SWE) and 6-3 7-6(0) Matwe Middelkoop (NED) 2nd won Demi Schuurs (NED) and 6-1 6-3 Jean-Julien Rojer (AHO) 1st won Lizette Cabrera (AUS) and 6-3 7-5 Alex Bolt (AUS) (Note : all times are GMT)