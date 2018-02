Feb 3 (OPTA) - Results from the Davis Cup, Davis Cup Croatia vs Canada Singles matches on Friday .. Davis Cup .. Borna Coric (CRO) beat Vasek Pospisil (CAN) 3-6 6-2 6-3 6-2 Denis Shapovalov (CAN) beat Viktor Galovic (CRO) 6-4 6-4 6-2