Feb 3 (OPTA) - Results from the Davis Cup, Davis Cup Japan vs Italy Singles matches on Friday .. Davis Cup .. Fabio Fognini (ITA) beat Taro Daniel (JPN) 6-4 3-6 4-6 6-3 6-2 Yuichi Sugita (JPN) beat Andreas Seppi (ITA) 4-6 6-2 6-4 4-6 7-6(1)