Feb 4 (OPTA) - Results from the Davis Cup, Davis Cup Kazakhstan v Switzerland Doubles matches on Saturday .. Davis Cup .. Timur Khabibulin (KAZ) and beat Marc-Andrea Huesler (SUI) 6-4 6-4 3-6 Aleksandr Nedovyesov (KAZ) and 6-7(5) 6-3 Luca Margaroli (ITA)