Feb 3 (OPTA) - Results from the Davis Cup, Davis Cup Serbia vs USA Singles matches on Friday .. Davis Cup .. Sam Querrey (USA) beat Laslo Djere (SRB) 6-7(4) 6-2 7-5 6-4 John Isner (USA) beat Dusan Lajovic (SRB) 6-4 6-7 6-3 3-6 7-6