Feb 3 (OPTA) - Results from the Davis Cup, Davis Cup Spain vs Great Britain Singles matches on Friday .. Davis Cup .. Albert Ramos-Vinolas (ESP) beat Liam Broady (GBR) 6-3 6-4 7-6(6) Cameron Norrie (GBR) beat Roberto Bautista Agut 4-6 3-6 6-3 6-2 (ESP) 6-2