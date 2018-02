UPDATE 2-Fed Cup, Belarus vs Germany Results

Feb 14 (OPTA) - Results from the Fed Cup, Belarus vs Germany matches on Tuesday Result: Germany Win Scores: Belarus 2-3 Germany .. Singles .. Aryna Sabalenka (BLR) beat Tatjana Maria (GER) 4-6 6-1 6-2 Antonia Lottner (GER) beat Aliaksandra Sasnovich 7-5 6-4 (BLR) Tatjana Maria (GER) beat Vera Lapko (BLR) 6-4 5-7 6-0 Aryna Sabalenka (BLR) beat Antonia Lottner (GER) 6-3 5-7 6-2 .. Doubles .. Anna-Lena Groenefeld (GER) beat Lidziya Marozava (BLR) and 6-7(4) 7-5 6-4 and Aryna Sabalenka (BLR) Tatjana Maria (GER)