June 26 (Gracenote) - Results from the Antalya Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Mohamed Safwat (Egypt) beat Cem Ilkel (Turkey) 4-6 6-3 7-6(7) Carlos Berlocq (Argentina) beat 6-Viktor Troicki (Serbia) 3-6 6-2 6-4 Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Nikoloz Basilashvili (Georgia) 6-2 6-1 Radu Albot (Moldova) beat Joao Sousa (Portugal) 7-6(2) 6-2 Yuichi Sugita (Japan) beat Matthew Ebden (Australia) 6-1 6-3 Ramkumar Ramanathan (India) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-3 6-4