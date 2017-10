Oct 19 (Gracenote) - Results from the Antwerp Open Men's Singles Round 2 matches on Thursday 5-David Ferrer (Spain) beat Steve Darcis (Belgium) 7-5 5-7 6-3 1-David Goffin (Belgium) beat Frances Tiafoe (U.S.) 7-6(1) 6-2 2-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Kenny De Schepper (France) 6-4 6-3 4-Diego Schwartzman (Argentina) beat Ernesto Escobedo (U.S.) 6-3 7-6(5) Stefanos Tsitsipas (Greece) beat Ivo Karlovic (Croatia) 7-6(4) 5-6 (Karlovic retired)