UPDATE 6-Tennis-Antwerp Open men's singles round 1 results

Oct 17 (Gracenote) - Results from the Antwerp Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 5-David Ferrer (Spain) beat Stefano Travaglia (Italy) 4-6 6-4 7-6(3) Kenny De Schepper (France) beat Aldin Setkic (Bosnia and Herzegovina) 6-2 6-1 Stefanos Tsitsipas (Greece) beat 6-Pablo Cuevas (Uruguay) 6-1 6-4 Ernesto Escobedo (U.S.) beat Denis Shapovalov (Canada) 7-6(5) 6-4 Frances Tiafoe (U.S.) beat Florian Mayer (Germany) 6-3 6-4 Joao Sousa (Portugal) beat 7-Benoit Paire (France) 6-4 6-7(2) 7-5 Henri Laaksonen (Switzerland) beat 8-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-2 7-6(5)