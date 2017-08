UPDATE 1-Tennis-Atlanta Open men's singles round 1 results

July 26 (Gracenote) - Results from the Atlanta Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Christopher Eubanks (U.S.) beat Taylor Fritz (U.S.) 7-6(5) 6-4 Vasek Pospisil (Canada) beat Bjorn Fratangelo (U.S.) 7-5 4-6 7-6(3) John Millman (Australia) beat Frances Tiafoe (U.S.) 5-7 6-4 7-6(5) 6-Donald Young (U.S.) beat Tim Smyczek (U.S.) 6-4 6-2 Malek Jaziri (Tunisia) beat Reilly Opelka (U.S.) 5-7 7-6(14) 6-1 5-Kyle Edmund (Britain) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-3 7-5 Dudi Sela (Israel) beat Konstantin Kravchuk (Russia) 7-5 6-2 Peter Gojowczyk (Germany) beat Guido Pella (Argentina) 4-6 6-3 7-6(5)