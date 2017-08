July 29 (Gracenote) - Results from the Atlanta Open Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 5-Kyle Edmund (Britain) beat 1-Jack Sock (U.S.) 6-4 6-1 4-Ryan Harrison (U.S.) beat Christopher Eubanks (U.S.) 6-1 6-2 2-John Isner (U.S.) beat Lukas Lacko (Slovakia) 7-5 6-4 3-Gilles Muller (Luxembourg) beat Tommy Paul (U.S.) 6-3 6-1