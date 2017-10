UPDATE 6-Tennis-Basel International men's singles round 1 results

Oct 24 (Gracenote) - Results from the Basel International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 2-Marin Cilic (Croatia) beat Florian Mayer (Germany) 6-3 0-0 (Mayer retired) Ryan Harrison (U.S.) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-4 6-1 1-Roger Federer (Switzerland) beat Frances Tiafoe (U.S.) 6-1 6-3 3-David Goffin (Belgium) beat Peter Gojowczyk (Germany) 6-2 7-5 5-Jack Sock (U.S.) beat Vasek Pospisil (Canada) 3-6 7-6(7) 7-5 Leonardo Mayer (Argentina) beat 8-Mischa Zverev (Germany) 7-5 7-5 Benoit Paire (France) beat Steve Johnson (U.S.) 6-3 7-6(4)