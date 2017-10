UPDATE 7-Tennis-Basel International men's singles results

Oct 25 (Gracenote) - Results from the Basel International Men's Singles matches on Wednesday Round 2 3-David Goffin (Belgium) beat Chung Hyeon (South Korea) 6-4 6-1 5-Jack Sock (U.S.) beat Robin Haase (Netherlands) 6-4 2-6 6-4 6-Roberto Bautista (Spain) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-3 7-6(1) Round 1 4-Juan Martin del Potro (Argentina) beat Joao Sousa (Portugal) 6-1 4-6 6-1 Borna Coric (Croatia) beat Henri Laaksonen (Switzerland) 6-7(8) 6-1 6-3 Julien Benneteau (France) beat Donald Young (U.S.) 6-4 6-2 7-Adrian Mannarino (France) beat Ruben Bemelmans (Belgium) 7-6(0) 4-6 6-1 Marton Fucsovics (Hungary) beat Jared Donaldson (U.S.) 6-0 6-1