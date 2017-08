UPDATE 9-Tennis-Swedish Open men's singles round 1 results

July 18 (Gracenote) - Results from the Swedish Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 6-Fernando Verdasco (Spain) beat Elias Ymer (Sweden) 4-6 6-3 6-4 Ernests Gulbis (Latvia) beat Arthur De Greef (Belgium) 4-6 6-3 6-2 8-David Ferrer (Spain) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-3 6-4 9-Horacio Zeballos (Argentina) beat Nikoloz Basilashvili (Georgia) 6-3 6-3 Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Leonardo Mayer (Argentina) 6-3 6-2 Dustin Brown (Germany) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 6-4 6-3 7-Diego Schwartzman (Argentina) beat Maximilian Marterer (Germany) 6-1 6-3 Facundo Bagnis (Argentina) beat Tommy Haas (Germany) 6-7(5) 6-3 6-2 Renzo Olivo (Argentina) beat Paul-Henri Mathieu (France) 6-2 6-4 Thiago Monteiro (Brazil) beat Dusan Lajovic (Serbia) 6-3 0-0 (Lajovic retired) Andrey Kuznetsov (Russia) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 6-3 6-4