July 21 (Gracenote) - Results from the Swedish Open Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 8-David Ferrer (Spain) beat Henri Laaksonen (Switzerland) 7-5 3-6 7-6(3) 6-Fernando Verdasco (Spain) beat 2-Albert Ramos (Spain) 6-3 6-2 Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat 5-Karen Khachanov (Russia) 7-6(5) 3-6 7-6(2) Andrey Kuznetsov (Russia) beat 7-Diego Schwartzman (Argentina) 6-3 6-3