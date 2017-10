Sept 25 (Gracenote) - Results from the Chengdu Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Thiago Monteiro (Brazil) beat Wu Yibing (China) 1-6 7-6(6) 6-2 Taylor Fritz (U.S.) beat Wu Di (China) 7-5 6-1 5-Yuichi Sugita (Japan) beat Mate Pavic (Croatia) 6-1 0-0 (M. Pavic retired) Jared Donaldson (U.S.) beat Stefanos Tsitsipas (Greece) 6-7(2) 7-5 7-5