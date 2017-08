UPDATE 9-Tennis-Eastbourne International men's singles results

June 29 (Gracenote) - Results from the Eastbourne International Men's Singles matches on Thursday Quarterfinal 7-Richard Gasquet (France) beat 3-John Isner (U.S.) 6-3 6-2 2-Gael Monfils (France) beat Bernard Tomic (Australia) 7-6(4) 6-0 Daniil Medvedev (Russia) beat 4-Steve Johnson (U.S.) 6-3 2-6 6-3 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Donald Young (U.S.) 6-2 7-6(9) Round 2 3-John Isner (U.S.) beat Dusan Lajovic (Serbia) 3-6 7-6(2) 7-6(4) 7-Richard Gasquet (France) beat Kevin Anderson (South Africa) 6-4 6-4 4-Steve Johnson (U.S.) beat Thomas Fabbiano (Italy) 6-3 5-7 6-4 Bernard Tomic (Australia) beat 6-Mischa Zverev (Germany) 6-3 6-2 Daniil Medvedev (Russia) beat Robin Haase (Netherlands) 4-6 6-1 6-2 2-Gael Monfils (France) beat Cameron Norrie (Britain) 6-3 6-2