July 25 (Gracenote) - Results from the Gstaad International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Thiago Monteiro (Brazil) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 7-6(5) 3-6 6-3 Dustin Brown (Germany) beat 7-Dusan Lajovic (Serbia) 6-3 7-6(3) 6-Robin Haase (Netherlands) beat Renzo Olivo (Argentina) 6-1 6-4 Radu Albot (Moldova) beat Mikhail Youzhny (Russia) 4-6 7-6(6) 7-5 8-Joao Sousa (Portugal) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-3 6-3