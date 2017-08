July 29 (Gracenote) - Results from the Gstaad International Men's Singles Semifinal matches on Saturday 4-Fabio Fognini (Italy) beat 2-Roberto Bautista (Spain) 5-7 6-2 6-3 Yannick Hanfmann (Germany) beat 6-Robin Haase (Netherlands) 3-6 7-6(6) 7-6(4)