June 22 (Gracenote) - Results from the Halle Open Men's Singles Round 2 matches on Thursday 1-Roger Federer (Switzerland) beat Mischa Zverev (Germany) 7-6(4) 6-4 Florian Mayer (Germany) beat 6-Lucas Pouille (France) 6-7(6) 6-4 6-3 Andrey Rublev (Russia) beat Mikhail Youzhny (Russia) 6-0 3-6 6-3 Karen Khachanov (Russia) beat 3-Kei Nishikori (Japan) 3-2 (Nishikori retired)