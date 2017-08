UPDATE 6-Tennis-German Open men's singles round 1 results

July 24 (Gracenote) - Results from the German Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Jan-Lennard Struff (Germany) beat Evgeny Donskoy (Russia) 6-3 6-4 4-Gilles Simon (France) beat Maximilian Marterer (Germany) 6-2 4-6 6-4 5-Benoit Paire (France) beat Dmitry Tursunov (Russia) 6-3 6-2 Florian Mayer (Germany) beat Marco Cecchinato (Italy) 7-5 6-2 6-Diego Schwartzman (Argentina) beat Andreas Haider-Maurer (Austria) 6-2 6-3 Horacio Zeballos (Argentina) beat Daniel Altmaier (Germany) 7-6(2) 6-4 Cedrik-Marcel Stebe (Germany) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 6-3 6-4