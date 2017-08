UPDATE 3-Tennis-German Open men's singles round 1 results

July 25 (Gracenote) - Results from the German Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Leonardo Mayer (Argentina) beat 1-Albert Ramos (Spain) 6-7(3) 6-3 7-6(4) Federico Delbonis (Argentina) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-7(6) 7-5 6-3 Andrey Kuznetsov (Russia) beat 2-Pablo Cuevas (Uruguay) 3-6 7-5 6-4 3-Karen Khachanov (Russia) beat Rudolf Molleker (Germany) 6-4 6-3 Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Andrey Rublev (Russia) 6-3 6-1 Nicolas Kicker (Argentina) beat Tommy Haas (Germany) 7-5 6-2