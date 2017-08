July 26 (Gracenote) - Results from the German Open Men's Singles matches on Wednesday Round 2 6-Diego Schwartzman (Argentina) beat Cedrik-Marcel Stebe (Germany) 1-6 6-4 6-2 Florian Mayer (Germany) beat Andrey Kuznetsov (Russia) 6-3 4-6 6-4 Round 1 8-David Ferrer (Spain) beat Nikoloz Basilashvili (Georgia) 6-2 3-6 6-3 Jiri Vesely (Czech Republic) beat 7-Fernando Verdasco (Spain) 7-6(7) 6-7(0) 6-3 Aljaz Bedene (Britain) beat Jose Hernandez (Dominican Republic) 6-1 6-2