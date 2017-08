UPDATE 6-Tennis-Kitzbuehel Open men's singles round 1 results

Aug 1 (Gracenote) - Results from the Kitzbuehel Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Gerald Melzer (Austria) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-4 5-7 6-3 6-Jan-Lennard Struff (Germany) beat Tommy Haas (Germany) 6-3 7-6(4) Renzo Olivo (Argentina) beat Thiago Monteiro (Brazil) 7-5 6-2 7-Jiri Vesely (Czech Republic) beat Yannick Hanfmann (Germany) 6-4 6-4 Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Facundo Bagnis (Argentina) 7-5 3-6 6-3 8-Horacio Zeballos (Argentina) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 2-6 7-6(11) 7-6(4) Santiago Giraldo (Colombia) beat 5-Robin Haase (Netherlands) 7-6(6) 4-6 6-4