July 31 (Gracenote) - Results from the Kitzbuehel Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Sebastian Ofner (Austria) beat Nikoloz Basilashvili (Georgia) 7-5 3-0 (Basilashvili retired) Thomaz Bellucci (Brazil) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-2 5-7 6-4 Miljan Zekic (Serbia) beat Andrey Kuznetsov (Russia) 7-6(4) 7-6(6) Dusan Lajovic (Serbia) beat Maximilian Marterer (Germany) 7-5 7-6(4) Joao Sousa (Portugal) beat Mikhail Youzhny (Russia) 6-7(4) 7-5 6-3