Aug 2 (Gracenote) - Results from the Los Cabos Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Taylor Fritz (U.S.) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-7(5) 6-2 6-2 6-Fernando Verdasco (Spain) beat Ernesto Escobedo (U.S.) 6-7(6) 7-5 6-2 Peter Polansky (Canada) beat Yasutaka Uchiyama (Japan) 7-5 7-6(5) Vincent Millot (France) beat Brydan Klein (Britain) 6-2 3-6 6-1 Quentin Halys (France) beat 5-Ivo Karlovic (Croatia) 7-6(5) 7-6(8) Bjorn Fratangelo (U.S.) beat Tatsuma Ito (Japan) 6-4 6-4