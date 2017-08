UPDATE 7-Tennis-Los Cabos Open men's singles round 2 results

Aug 3 (Gracenote) - Results from the Los Cabos Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday Taylor Fritz (U.S.) beat 3-Albert Ramos (Spain) 7-6(5) 6-4 4-Feliciano Lopez (Spain) beat Matthew Ebden (Australia) 6-4 6-4 Thanasi Kokkinakis (Australia) beat Peter Polansky (Canada) 4-6 6-3 7-6(4) Vincent Millot (France) beat 6-Fernando Verdasco (Spain) 1-6 6-2 6-4 1-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Akira Santillan (Australia) 6-3 6-1 2-Sam Querrey (U.S.) beat Evan King (U.S.) 6-4 4-6 7-6(2) 7-Adrian Mannarino (France) beat Bjorn Fratangelo (U.S.) 6-1 6-1 Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Quentin Halys (France) 5-3 (Halys retired)