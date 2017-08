Aug 5 (Gracenote) - Results from the Los Cabos Open Men's Singles Semifinal matches on Friday 2-Sam Querrey (U.S.) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 3-6 6-4 6-4 Thanasi Kokkinakis (Australia) beat 1-Tomas Berdych (Czech Republic) 3-6 7-6(5) 6-4