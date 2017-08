Aug 1 (Gracenote) - Results from the Los Cabos Open Men's Singles Round 1 matches on Monday 7-Adrian Mannarino (France) beat Jason Jung (Taiwan) 6-3 6-3 Akira Santillan (Australia) beat Konstantin Kravchuk (Russia) 6-0 6-1 Thanasi Kokkinakis (Australia) beat 8-Frances Tiafoe (U.S.) 7-6(3) 7-6(10) Matthew Ebden (Australia) beat Dennis Novikov (U.S.) 1-6 6-3 6-3 Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Taro Daniel (Japan) 6-7(4) 6-3 6-3 Evan King (U.S.) beat Manuel Sanchez (Mexico) 6-4 6-4