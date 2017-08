UPDATE 9-Tennis-Montreal Masters men's singles round 2 results

Aug 9 (Gracenote) - Results from the Montreal Masters Men's Singles Round 2 matches on Wednesday 1-Rafa Nadal (Spain) beat Borna Coric (Croatia) 6-1 6-2 Kevin Anderson (South Africa) beat 11-Pablo Carreno (Spain) 6-3 7-6(6) 7-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Mischa Zverev (Germany) 6-3 3-6 6-3 David Ferrer (Spain) beat 15-Jack Sock (U.S.) 7-6(7) 3-6 6-1 Denis Shapovalov (Canada) beat Juan Martin del Potro (Argentina) 6-3 7-6(4) Gael Monfils (France) beat 5-Kei Nishikori (Japan) 6-7(4) 7-5 7-6(6) 12-Roberto Bautista (Spain) beat Ryan Harrison (U.S.) 7-5 6-2 Robin Haase (Netherlands) beat Ernesto Escobedo (U.S.) 6-4 6-1 2-Roger Federer (Switzerland) beat Peter Polansky (Canada) 6-2 6-1 16-Nick Kyrgios (Australia) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-2 6-3