Aug 12 (Gracenote) - Results from the Montreal Masters Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 4-Alexander Zverev (Germany) beat Kevin Anderson (South Africa) 7-5 6-4 Denis Shapovalov (Canada) beat Adrian Mannarino (France) 2-6 6-3 6-4 2-Roger Federer (Switzerland) beat 12-Roberto Bautista (Spain) 6-4 6-4 Robin Haase (Netherlands) beat Diego Schwartzman (Argentina) 4-6 6-3 6-3