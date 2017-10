UPDATE 1-Tennis-Montreal Masters men's singles round 3 results

Aug 11 (Gracenote) - Results from the Montreal Masters Men's Singles Round 3 matches on Thursday Denis Shapovalov (Canada) beat 1-Rafa Nadal (Spain) 3-6 6-4 7-6(4) Adrian Mannarino (France) beat Chung Hyeon (South Korea) 6-3 6-3 4-Alexander Zverev (Germany) beat 16-Nick Kyrgios (Australia) 6-4 6-3 2-Roger Federer (Switzerland) beat David Ferrer (Spain) 4-6 6-4 6-2 Robin Haase (Netherlands) beat 7-Grigor Dimitrov (Bulgaria) 7-6(3) 4-6 6-1 12-Roberto Bautista (Spain) beat Gael Monfils (France) 4-6 7-6(5) 7-6(2) Diego Schwartzman (Argentina) beat Jared Donaldson (U.S.) 0-6 7-5 7-5 Kevin Anderson (South Africa) beat Sam Querrey (U.S.) 6-4 6-1