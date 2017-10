Oct 20 (Gracenote) - Results from the Kremlin Cup Men's Singles Quarterfinal matches on Friday Ricardas Berankis (Lithuania) beat Alexander Bublik (Kazakhstan) 7-5 6-1 Mirza Basic (Bosnia and Herzegovina) beat Daniil Medvedev (Russia) 3-6 6-4 6-1 3-Adrian Mannarino (France) beat Dudi Sela (Israel) 6-7(6) 6-1 6-2 6-Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Andreas Seppi (Italy) 4-6 6-2 6-4