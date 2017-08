July 17 (Gracenote) - Results from the Newport Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Adrian Menendez (Spain) beat Stefan Kozlov (U.S.) 6-2 7-6(5) Tobias Kamke (Germany) beat Taylor Fritz (U.S.) 6-3 6-3 Peter Gojowczyk (Germany) beat Thai-Son Kwiatkowski (U.S.) 6-3 6-3 Denis Kudla (U.S.) beat Mitchell Krueger (U.S.) 6-4 5-7 6-0 Dennis Novikov (U.S.) beat Marco Chiudinelli (Switzerland) 6-1 6-3 Bjorn Fratangelo (U.S.) beat 8-Illya Marchenko (Ukraine) 7-6(2) 1-6 6-4