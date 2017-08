July 20 (Gracenote) - Results from the Newport Open Men's Singles Quarterfinal matches on Thursday Matthew Ebden (Australia) beat Tobias Kamke (Germany) 4-6 7-6(6) 6-4 Peter Gojowczyk (Germany) beat 2-Ivo Karlovic (Croatia) 7-6(5) 6-7(1) 7-6(4)