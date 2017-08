June 7 (Gracenote) - Results from the French Open Men's Singles Quarterfinal matches on Wednesday 1-Andy Murray (Britain) beat 8-Kei Nishikori (Japan) 2-6 6-1 7-6(0) 6-1 3-Stan Wawrinka (Switzerland) beat 7-Marin Cilic (Croatia) 6-3 6-3 6-1 6-Dominic Thiem (Austria) beat 2-Novak Djokovic (Serbia) 7-6(5) 6-3 6-0 4-Rafa Nadal (Spain) beat 20-Pablo Carreno (Spain) 6-2 2-0 (Carreno retired)