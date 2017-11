Nov 3 (Gracenote) - Results from the Paris Masters Men's Singles Quarterfinal matches on Friday Julien Benneteau (France) beat 3-Marin Cilic (Croatia) 7-6(5) 7-5 9-John Isner (U.S.) beat 13-Juan Martin del Potro (Argentina) 6-4 6-7(5) 6-4 Filip Krajinovic (Serbia) beat 1-Rafa Nadal (Spain) walkover 16-Jack Sock (U.S.) beat Fernando Verdasco (Spain) 6-7(3) 6-2 6-3