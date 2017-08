June 12 (Gracenote) - Results from the Den Bosch Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Vasek Pospisil (Canada) beat Tallon Griekspoor (Netherlands) 7-5 6-1 Andreas Seppi (Italy) beat Tatsuma Ito (Japan) 6-3 3-6 6-3 7-Nicolas Mahut (France) beat Dennis Novikov (U.S.) 6-3 6-4 8-Aljaz Bedene (Britain) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 3-6 6-2 6-1