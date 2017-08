UPDATE 7-Tennis-Den Bosch Open men's singles round 1 results

June 13 (Gracenote) - Results from the Den Bosch Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Janko Tipsarevic (Serbia) beat Yuichi Sugita (Japan) 7-6(5) 3-6 6-0 Stefan Kozlov (U.S.) beat Dustin Brown (Germany) 6-3 3-6 6-3 Julien Benneteau (France) beat Evgeny Donskoy (Russia) 3-6 6-4 7-6(5) Daniil Medvedev (Russia) beat 6-Robin Haase (Netherlands) 7-6(5) 3-6 6-3 Thanasi Kokkinakis (Australia) beat Mikhail Youzhny (Russia) 6-4 7-5 Adrian Mannarino (France) beat Jordan Thompson (Australia) 6-4 6-1 Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat 5-Steve Darcis (Belgium) 6-2 7-6(3) Ernesto Escobedo (U.S.) beat Jason Jung (Taiwan) 6-4 6-2