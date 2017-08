June 17 (Gracenote) - Results from the Den Bosch Open Men's Singles Semifinal matches on Saturday 3-Ivo Karlovic (Croatia) beat 1-Marin Cilic (Croatia) 7-6(4) 5-7 7-6(2) 4-Gilles Muller (Luxembourg) beat 2-Alexander Zverev (Germany) 7-6(5) 6-2