UPDATE 13-Tennis-Shanghai Masters men's singles results

Oct 10 (Gracenote) - Results from the Shanghai Masters Men's Singles matches on Tuesday Round 2 4-Marin Cilic (Croatia) beat Kyle Edmund (Britain) 6-3 7-6(5) Richard Gasquet (France) beat Chung Hyeon (South Korea) 3-6 6-4 6-3 16-Juan Martin del Potro (Argentina) beat Andrey Rublev (Russia) 6-3 6-4 Fabio Fognini (Italy) beat 15-Lucas Pouille (France) 7-6(7) 6-3 Albert Ramos (Spain) beat 7-Pablo Carreno (Spain) 7-5 7-5 Round 1 10-Sam Querrey (U.S.) beat Yuichi Sugita (Japan) 6-3 6-2 Viktor Troicki (Serbia) beat Denis Shapovalov (Canada) 6-7(3) 6-3 6-0 Diego Schwartzman (Argentina) beat Jordan Thompson (Australia) 6-4 7-6(4) Steve Johnson (U.S.) beat 13-Nick Kyrgios (Australia) 7-6(5) 0-0 (Kyrgios retired) Jan-Lennard Struff (Germany) beat Mischa Zverev (Germany) 3-6 6-5 (M. Zverev retired) 11-Kevin Anderson (South Africa) beat Adrian Mannarino (France) 6-3 6-1 12-John Isner (U.S.) beat Dusan Lajovic (Serbia) 4-6 7-6(5) 7-6(6) Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat 14-Jack Sock (U.S.) 4-6 6-1 2-1 (Sock retired) Aljaz Bedene (Britain) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-1 6-4 Ryan Harrison (U.S.) beat Zhang Ze (China) 6-2 6-3