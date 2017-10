UPDATE 7-Tennis-Shanghai Masters men's singles round 3 results

Oct 12 (Gracenote) - Results from the Shanghai Masters Men's Singles Round 3 matches on Thursday Viktor Troicki (Serbia) beat 12-John Isner (U.S.) 6-4 7-6(4) Richard Gasquet (France) beat Gilles Simon (France) 7-5 6-7(5) 6-3 2-Roger Federer (Switzerland) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-4 6-2 1-Rafa Nadal (Spain) beat Fabio Fognini (Italy) 6-3 6-1 4-Marin Cilic (Croatia) beat Steve Johnson (U.S.) 7-6(1) 6-4 Albert Ramos (Spain) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 7-6(4) 6-4 16-Juan Martin del Potro (Argentina) beat 3-Alexander Zverev (Germany) 3-6 7-6(5) 6-4 6-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat 10-Sam Querrey (U.S.) 6-3 7-6(3)