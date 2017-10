Sept 27 (Gracenote) - Results from the Shenzhen Open Men's Singles matches on Wednesday Round 2 8-Donald Young (U.S.) beat Jeremy Chardy (France) 7-6(5) 6-4 2-David Goffin (Belgium) beat Evgeny Donskoy (Russia) 7-6(5) 6-3 Zhang Zhizhen (China) beat 4-Paolo Lorenzi (Italy) 4-6 6-3 7-6(4) Henri Laaksonen (Switzerland) beat Marius Copil (Romania) 4-6 6-4 6-3 Round 1 6-Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat John Millman (Australia) 6-4 7-5