UPDATE 7-Tennis-Shenzhen Open men's singles round 1 results

Sept 26 (Gracenote) - Results from the Shenzhen Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Evgeny Donskoy (Russia) beat Akira Santillan (Australia) 3-6 6-2 7-6(5) 8-Donald Young (U.S.) beat Nicola Kuhn (Spain) 7-5 7-6(5) Lukas Lacko (Slovakia) beat Marcel Granollers (Spain) 6-3 6-4 Zhang Zhizhen (China) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-4 6-1 Sergiy Stakhovsky (Ukraine) beat Nicolas Kicker (Argentina) 6-3 6-3 5-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Lloyd Harris (South Africa) 6-3 6-4 Marius Copil (Romania) beat Malek Jaziri (Tunisia) 6-4 3-6 6-3 Henri Laaksonen (Switzerland) beat 7-Joao Sousa (Portugal) 6-3 6-0