Sept 18 (Gracenote) - Results from the St Petersburg Open Men's Singles Round 1 matches on Monday 5-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Evgeny Tyurnev (Russia) 6-1 6-3 Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat 6-Paolo Lorenzi (Italy) 7-5 7-5 Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Horacio Zeballos (Argentina) 7-5 6-4